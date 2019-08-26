قريبًا.. سميرة سعيد تكشف عن أغنيتها الجديدة

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد أنه خلال الأيام القادمة تستعد لطرح أغنية سولو جديدة قد انتهت من تسجيلها مؤخرا، تحمل عنوان “إنسان آلى”، كلمات الأغنية الجديدة لشادي نور ومن ألحان بلال سرور وتوزيع الموزع الموسيقي هاني معقوب، ونفذها مهندس الصوت أمير محروس.

وانضمت الفنانة سميرة سعيد إلى لجنة تحكيم برنامج "the Voice” بصيغته العربية، بجانب كلا من النجم اللبناني راغب علامة الذي عاد من جديد للجنة، بجانب الفنانة أحلام.

اما عن أخر أعمال النجمة سميرة سعيد هي أغنيتها الجديدة “مدلع” والتي تم طرحها على الموقع الشهير اليوتيوب و”مدلع” هى أغنية عراقية كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.

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وسميرة سعيد مغنية مغربية تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية، وهي من مواليد الرباط، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم.

وبدأت مشوارها الفنّي منذ سنتها الثامنة حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت لأم كلثوم فلفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة.

وأصدرت سميرة سعيد في سنّ العاشرة أوّل أغانيها الخاصّة "سبحان الاله" و"قيس وليلى" و"شكونا لأحبابنا" و"قل للمليحة" من خلال مشاركتها في مسلسل "مجالس الفن والأدب" 1968.