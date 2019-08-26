السعودية: 120 يوم عطلة في التقويم الدراسي لعام 1441

كشفت وزارة التعليم في السعودية، عن التقويم الدراسي للعام 1440 - 1441 الذي ينطلق رسميًا يوم الأحد القادم، متضمنًا 120 يوم إجازة.

ووفقًا للتقويم الدراسي الجديد الذي يسري على كل مناطق المملكة ومدارسها، ستبدأ الدراسة الفعلية يوم 1 سبتمبر/أيلول المقبل، وتنتهي يوم 11 يونيو/حزيران القادم.

وتضمن التقويم الجديد إجازة بمناسبة اليوم الوطني تصادف يوم 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وإجازة منتصف العام الدراسي مدتها 16 يومًا تبدأ بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير وتنتهي بتاريخ 19 من الشهر ذاته.

Advertisements

وتضمن التقويم بشكل منفصل، فصلًا دراسيًا صيفيًا للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من المرحلة الثانوية، بحيث يبدأ بتاريخ 9 يونيو/حزيران المقبل وينتهي يوم 18 أغسطس/آب.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية.



