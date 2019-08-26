شاهد: زوجة ماكرون في أول ظهور بعد إجراء عملية تجميلية

ظهرت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون لأول مرة بعد خضوعها لعملية لجراحة تجميلية الشهر الماضي، حيث أجرت عملية جراحية في الوجه استغرقت ثلاث ساعات، وأمضت يومين بعد العملية للتعافي في قصر فرساي.

وبدت السيدة الأولى في فرنسا، 66 عامًا، زوجة إيمانويل ماكرون،41 عامًا، بصحة جيدة قبل اجتماعها وزوجها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت تقارير روسية أن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تستخدم مستحضرات تجميل مضادة للشيخوخة بنحو 78 ألف يورو.

وبريجيت ماري كلاود ماكرون ولدت باسم ترونيو، سابقا كان اسمها أوزيير من زوجها السابق ولدت في 13 إبريل 1953، في مدينة أميان شمال فرنسا) مُدرِّسة لغة فرنسية.

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وفي عام 2015، ولمساندة زوجها في حياتها السياسية أنهت بريجيت حياتها العملية كمدرسة أدب في مدرسة سانت لويس دي غونزاغوي الثانوية في باريس.