بعد قرار إيقافه.. تامر أمين يقدم طلبًا لنقابة الإعلاميين

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر اليوم، إن الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج “آخر النهار” والذي يقدمه على قناة النهار قد تقدم بأوراقه اليوم لنقابة الإعلاميين، لافتا أن لجنة القيد ستجري فحص الأوراق المقدمة مباشرة.

وقام الإعلامي تامر أمين، اليوم الاثنين، بتقنين أوضاعه حيث تقدم بالأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.

والجدير بالذكر أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع تامر أمين، من الظهور على الشاشة وتقديم برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

ومن ثم وجه مجلس نقابة الإعلاميين خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار، كما تم إبلاغ إدارة قناة النهار بمنع تامر أمين من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي.

وقررت النقابة الاعلامين التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.