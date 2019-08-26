الآن : إعلان نتائج إختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

على الموقع الرسمى للتنسق الإلكترونى لطلاب الدبلومات الفنية، تم إعلانن نتائج اختبارات القدرات للطلبة والطالبات الحاصلين على الدبلومات الفنية بنجاح، وذلك للقبول بالكليات التى يحتاج القبول بها إلى إجتياز اختبارات قدرات، للعام الدراسىى الجامعى 2019-2020، حيث كانت اختبارات القدرات قد بدأت يوم 18 أغسطس الجاري، وانتهت يوم 21 من الشهر نفسه.

ويمكن للطالب معرفة نتيجة اختبارات القدرات عبر الموقع الرسمى للتنسيق.

وكان الطلاب قد أدوا الاختبارات لأول مرة للقبةل بالكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التالية :

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا) – الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية – كليات الفنون الجميلة “عمارة – فنون).

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