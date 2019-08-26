ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019.. رابط بوابة مركز المعلومات

أصبح ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس مؤكدا بعد ساعات قليلة، حيث تقوم بنشرها بوابة مركز المعلومات المنبثقة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي على الإنترنت، وسيتاح لطلاب نظامي 3 سنوات و5 سنوات لجميع الأقسام “الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي”، الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس قريبا.

ونستعرض في هذا التقرير للطلاب رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة مركز المعلومات والتي تم الانتهاء منها بعد حوالي ثلاثة أسابيع من انتهاء الامتحانات.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

كان طلاب الدبلومات الفنية أنهوا أداء امتحانات شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018/2019 قبيل أجازة عيد الأضحى المبارك.

وينتظر أكثر من ربع مليون طالب وطالبة وهو الرقم المعلن من قبل الوزارة خلال إعلانت نتيجة الدور الأول، من طلاب الأقسام الأربعة “زراعي وصناعي وتجاري وفندقي”، نظام 3 سنوات، ونظام 5 سنوات، ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019.

وخلال الفترة الماضية عملت كنترولات الشهادات الفنية على إنهاء أعمال النتيجة بداية من أعمال تصحيح كراسات الإجابات ومراجعتها ورصد الدرجات وتجهيز قوائم النتائج، وأصبحت جاهزة الآن لرفعها على بوابة مركز المعلومات لإتاحتها للطلاب.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أصبح مؤكدا الآن ما أعلنته مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والتي من المقرر الإعلان عنها خلال ساعات.

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وعقدت وزارة التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية 2018/2019 في الفترة من يوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو الماضي، وحتى أول أسبوع من شهر أغسطس الجاري.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية

وسيتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 من خلال رابط بوابة مركز المعلومات من هنا، ويمكن للطالب الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط من هنا.

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة بالدخول على الرابط الموضح أعلاه من خلال الهاتف أو الحاسب الشخصي المتصل بالإنترنت، وكتابة رقم الجلوس الذي أدى به الامتحانات، والضغط على البحث على النتيجة.

في حالة نجاح الطالب سيظهر له بيان بدرجات المواد كاملة، أما الراسبين يتم حجب درجات المواد عنهم.

ويشار إلى أن النتيجة التي تظهر للطلاب إلكترونيا استرشادية فقط للاستعلام عن النجاح والرسوب، أما التي يعتد بها في المعاملات الرسمية والتقديم للكليات والمعاهد أو الخدمة العسكرية فهي الشهادة التي يحصل عليها من المدرسة.

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