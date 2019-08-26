فيلم "الفيل الأزرق 2" يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما المصرية، بوصوله إلى أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته 88.2 مليون جنيه مصري، بما يعادل (5 ملايين دولار) تقريبًا بعد مرور شهر على عرضه.

وأوضحت مصدر مطلع أن فيلم ”الفيل الأزرق 2“ تخطى بهذه الإيرادات، فيلم ”كازابلانكا“ للنجم المصري أمير كرارة، الذي بدأ عرضه في موسم عيد الفطر الماضي ويستمر في دور العرض السينمائية حتى الآن محققًا 80 مليون جنيه مصري، بما يعادل (4.8 ملايين دولار) تقريبًا.

وأكد المصدر أن فيلم ”الممر“ للنجم المصري أحمد عز، الذي بدأ عرضه في موسم عيد الفطر الماضي أيضًا يلاحق فيلم ”كازابلانكا“ إلا أنه حل في المركز الثالث بإيرادات بلغت 75 مليون جنيه مصري، بما يعادل (4.5 ملايين دولار) تقريبًا. وفق "ارم نيوز"

واستطاع الفنان المصري كريم عبدالعزيز، أن يتخطى جميع نجوم السينما المصرية على مدار تاريخهم في عام 2019، حيث عُرض له هذا العام فيلمان، الأول هو ”نادي الرجال السري“، والذي تجاوز حجم إيراداته في شباك التذاكر قرابة 60 مليون جنيه مصري، وفيلم ”الفيل الأزرق 2“ وحقق 88 مليون جنيه مصري.