الاستعلام عن نتائج ومواعيد اختبارات أكاديمية الشرطة في مصر

بعد مد فترة التقديم لخريجي الجامعات لأكاديمية الشرطة حتى 29 أغسطس المقبل، تقدم وكالة سوا الاخبارية، للقراء والمهتمين، أبرز الامتيازات التى يحصل عليها الدارسون بأكاديمية الشرطة من خريجى الجامعات:

ويحصل الدارس على مكافأة توازى راتبه المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضابط برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، ولا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

وحددت وزارة الداخلية فى خطوات إجراءات التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، على أن يجرى تلقى طلبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بمقر مكتب التنسيق بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.

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وسيكون الدخول عبر بوابة رقم (5) بمقر الأكاديمية، وسيجري الإعلان عن مواعيد الاختبارات ونتائجها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج ومواعيد اختبارات أكاديمية الشرطة متوفر الان من خلال الرابط المرفق أدناه، من وكالة سوا الاخبارية ونقلا عن موقع اليوم السابع في مصر.

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