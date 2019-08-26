داعية مصري يهاجم محمد رمضان بسبب سجوده !

هاجم الداعية سامح عبد الحميد، الفنان محمد رمضان، بعد انتهاء حفله الغنائي الأخير في الساحل الشمالي، موضحًا بأنه لا يجوز أن السجود شكرا لله بعد الغناء، لأنه معصية.

وقال الداعية عبد الحميد “هل يشكر الله على ارتكاب المحرم؟”، وأكمل قائلا “عليه أن يندم ويتوب ويستغفر الله، فسجدة الشكر تكون بسبب تجدد نعمة، أو اندفاع نقمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا لله عز وجل”.

وتابع الداعية سامح عبد الحميد قائلا: “محمد رمضان لم تحدث له نعمة، بل حدثت له نقمة وغناء ورقص وانحلال، وسط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، واختلاط الرجال بالنساء وفسوق وعصيان”، مردفا: “هذا من اللهو محرم الذي نهانا الله عنه”.

وفي وقت سابق، أصدر حزب النور، بيانا رسميًا، أكد فيه فصل العضو سامح عبدالحميد حمودة بشكل نهائى، بعد التحقيق معه، وأخذ رأى الهيئة العليا للحزب.