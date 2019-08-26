الكشف عن موعد عرض مسلسل "بحر" على قناة الحياة

كشفت قناة الحياة البرومو الدعائي الخاص بمسلسل “بحر” بطولة الفنان ماجد المصري، وهو من إنتاج شركة سينرجي، حيث من المقرر عرض المسلسل اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر القادم، وهذا في تمام الساعة السابعة مساء.

مسلسل “بحر” من بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جميل، وميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف ذكي، ونورهان، ومنة عرفة.

وفي وقت سابق، أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته ببدء عرض مسلسله الجديد "بحر" على قناة الحياة مطلع سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل في سياق قوي، حول شخصية صعيدى يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات فى الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل فى اطار درامي تدور أحداثه فى 60 حلقة.

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والجدير بالذكران آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من: محمد رمضان، نسرين أمين، حلا شيحة، ومن إخراج إبراهيم فخر.