رضوى الشربيني توجه رسالة للمتابعين من برنامجها الجديد (شاهد)

وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، رسالة لمتابعين ومحبين برنامجها قائلة :" خليكي زي الشمس" التي تضيء لنفسها ولمن حولها.

ونشرت رضوى مقطع فيديو قصير عبر منصة الإنستغرام، وذلك من اولى حلقات برنامجها هي وبس الموسم الجديد :" إن مقولة كوني شمعة تحترق من أجل الآخرين مقولة خاطئة، لان الشمعة تنير لفترة ثم تنتهي لتحل محلها شمعة آخرى" ،مؤكدة مقولة " خليكي زي الشمس"، وفقاً لموقع الفن

ويذكر ان رضوى الشربيني ازدادت شهرتها بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامج "هي وبس"، وتحولها الى احد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت آراء وردود فعل متابينة، وهو يعرض على قناة cbc سفرة.