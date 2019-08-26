شاهد: برومو فيلم رامبو الجديد Last Blood

كشفت الشركة المنتجة للسلسلة الأسطورية جون رامبو، المقطع الترويجي للجزء القادم والأخير بطولة النجم العالمي، سيلفستر ستالون، والذي سيكون تحت عنوان اسم Last Blood، حيث قررت شركة Lionsgate Films ان يتم طرحه داخل صالات العرض بتاريخ 20 سبتمبر القادم.

وأضافت عبر تقريرها أن خلال الجزء الأخير ستظهر عائلة البطل رامبو لأول مرة ضمن أحداث الجزء القادم، حيث ان أحداث الأجزاء السابقة كانت تدور حول مقاتل سابق في فيتنام، اسمه جون رامب.

ويعيش في تايلاند في منطقة حدودية بالقرب من بورما، ومع اندلاع الحرب الأهلية هناك، يتوجب على رامبو إنقاذ فريق مغامر دخل بورما لإنقاذ حياة الأبرياء فيها.

وظهرت شخصية خيالية الى رامبو لأول مرة في رواية "الدم الأول " لديفيد موريل عام 1972،أصبحت لاحقًا أكثر شهرة كبطل سلسلة الأفلام، حيث لعب دورها سيلفستر ستالون.

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وبدأ قصة حياته جون رامبو الحقيقة وقد ولد في 26 أبريل عام 1947 حسب رواية فيلم (رامبو: الدم الأول) وينتمي لجذور ألمانية، وقد تم تجنيد في القوات المسلحة في حرب فيتنام، قبل أن يلقى القبض عليه عام 1971م عند الحدود الصينية الفيتنامية.