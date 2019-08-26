تعرف على محتوى حقيبة الملكة إليزابيث السرية

أوضح خبير في الشؤون الأسرة الملكية البريطانية، ما تحتويه الحقيبة السرية التي تمتلكها الملكة إليزابيث الثانية، والتي لا تستغنى عن وجودها في كل مهمة سفر تذهبها خارج البلاد.

وقال الخبير دنكاك لاركومب، إن الحقيبة السرية تحتوي على دماء العائلة جميعها، وذلك لاستخدامها في حالة الطوارئ، مضيفاً أنه إذا كانت الملكة تزور بلدا تكون فيه إمدادات الدم محل شك، فسيتم تضمين حزمة من دمها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكون في حالة كان نقل الدم أمرا ضروريا، ودون أن تتعرض صحة الملكة للخطر.

ويكون طبيب العائلة الملكية دائما في مكان قريب عندما تسافر الملكة أو ورثتها الأولاد، حيث يحمل حقيبة طبية ضخمة تحتوي على مزيل رجفان متنقل وأدوية لحالات الطوارئ، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وطالب لاركومب، الأمير تشارلز والأمير الثالث وليام، بضرورة إتباع القواعد ذاتها عندما يكونون في مهمة أو سفرية خارج البلاد .