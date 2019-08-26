اللبناني يوسف الخال يعلق على خطاب حزب الله

علق الممثل والمذيع اللبناني يوسف الخال، على خطاب أمين العام لحزب الله أمس الأحد، عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، كاتبا : " #ينضبوا ".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحازت على أكثر من ألف و700 إعجاب وتعليقات دعم.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله نصرالله، خرج في خطاب تلفزيوني موضحاً ماحدث عند سقوط طائرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية في لبنان.

وقال :" بالنسبة لنا لم تعد المسيّرات خرق للسيادة وجمعاً معلومات بل باتت عمليات انتحارية وتفجير، ولتأخذ اسرائيل علم بأننا لن نقبل أن تستباح مدننا وقرانا لا بالأمن ولا بالسيادة ولا بالقتل، وإذا كان أحد في لبنان حريصًا على عدم خلق مشكلة فليتحدث الى الأميركيين ليقولوا للإسرائيليين 'انضبّو".