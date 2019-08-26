ريهام سعيد تجر تامر أمين إلى قفص الاتهام

أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية قراراً جديداً بوقف عمل الإعلامي تامر أمين والتحقيق في البلاغات الواردة في النيابة العامة لانتهاكه قوانين خاصة بالنقابة.

يأتي قرار توقيف تامر أمين عن العمل الإعلامي بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وكذلك جداول القيد بالنقابة وسجل التصاريح.

وتبين من خلال سجلات قيد النقابة أن الإعلامي تامر أمين ليس مقيداً بجدول النقابة ولا يمتلك تصريحًا مؤقتًا بمزاولة النشاط الإعلامي.

وتم ابلاغ النيابة العامة ضد تامر أمين عن واقعة ممارسته للنشاط الإعلامي بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة وفقاً للقانون، كما طالبت المادة الثانية في القرار الجهات المختصة بتنفيذ ما تم التوصل إليه.

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كما يواجه تامر أمين شكوى قدمت ضده إلى المجلس الأعلى للإعلام بسبب إحدى حلقات برنامجه، حيث تم تقديمها من المجلس القومي للمرأة.

وجاء في الشكوى اتهام الإعلامي المصري بسبب أسلوبه الذي كان يفتقر إلى آداب اللياقة، وكذلك السخرية من الضيفة والإساءة إلى زوجها.

يذكر بأن مجلس الاعلام الأعلى اصدر قراره بإيقاف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالتنمر جماهيرياَ واحالتها للتحقيق بعد وصفها لأصحاب الوزن الزائد بـ "الميتين" وبانهم عبء على المجتمع في إحدى حلقات برنامج صبايا الخير، بحسب "العربية نت".