المسرح الخليجي ينعي محمد عواد

توفي الفنان البحريني محمد عواد عن عمر يناهز 80 عاماً عاش خلالها صراعا طويلا مع المرض وخضوعه لعمليات جراحية متتالية كان آخرها عملية في الحوض بعد تعرضه لحادث كسر.

ونعى الديوان الملكي البحريني عبر حسابه الخاص على تويتر الفنان محمد عواد:" فقدت البحرين اليوم قامة مسرحية وأدبية وثقافية رفيعة".

وتابع:" فقدنا الفنان محمد عواد الذي شكل عطاؤه الفني والمسرحي منذ الستينيات رافدًا إبداعيًا مهمًا وأثرى الحركة المسرحية والثقافية في البحرين والخليج العربي. رحم الله الفنان محمد عواد وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".

كما قدم عدد من نجوم الفن الخليجي تعازيهم لوفاة محمد عواد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم شيماء سبت وشقيقتها شذى سبت والمؤلف المسرحي محمد العلاوي.

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عرف الفنان محد عواد بعدد من الاعمال الدرامية والمسرحية أبرزها مسلسل أم هلال والذي برز فيه بشخصية أبو هلال إلى جانب عدد من الاعمال الفنية أشهرها مسلسل "عجايب غرايب" و"بحر الحكايات" و"حسن ونور السنا".

كما شارك محمد عواد في أعمال مسرحية طبعت اسمه في المسرح العربي مثل كرسي عتيق وإذا ما طاعك الزمان والمغني والأميرة ويا ليل وبوخليل في الميدان والسوق وحليمة ومنصور وسوق البطيخ ودرب العدل وغيرها.

خلال مسيرته الفنية تولى محمد عواد إدارة الفرقة المسرحية الوطنية بوزارة الإعلام عام 1981 وعُين مشرفا لمراقبة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام، بحسب "البيان".