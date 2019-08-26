تعرف على سعر تذكرة حفل تامر حسني الخيالية

كشفت الشركة المنظمة للحفلات الغنائية بالساحل الشمالي إيجيبت كليندر، عن أسعار فئات تذاكر الحفل الخاصة للمغني المصري تامر حسني والتي تختلف عن الحفلات الآخرى وذلك لشعبيته الكبيرة من قبل الجمهور.

وتعتبر لأول مرة، أن تصل قيمة تذكرة الدخول لحفل تامر حسني إلى 60 ألف جنيه ( 360دولار أمريكي) ،وذلك تخطى أسعار حفل النجمة العالمية الأمريكية جينيفر لوبيز في مصر حيث أنها كانت 40 ألف جنيه، ليتصدر تامر حسني قائمة الفنانين الأعلى أجراً في الشرق الأوسط.

ويذكر أن حفل المصري تامر حسني، سيقام بتاريخ 30 أغسطس من الشهر القادم، ووضعت الشركة المنظمة للحفل فئات للتذاكر وهي من 300 – 500 -800 وألف جنيه، والجزء الخاص بالشخصيات العامة والدبلوماسية تصل إلى 60 ألف جنيه مصري، وفقاً لموقع الفن.

وكشفت الشركة، أن تامر حسني سيفاجئ جمهوره في الحفل لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاماً على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، وسيكون هناك حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء والعزف، وتحتفل معه بمرور 15 عام على بداية مشواره الغنائي بعد انتهائهم من فقرتهم الكاملة قبل صعوده على المسرح، و كما سيقدم في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية.