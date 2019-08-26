الفنانة ديانا كرزون تعلن عن موعد أغنيتها الجديدة

أعلنت المغنية الأردنية ديانا كرزون، عن الإنتهاء من تسجيل أغنيتها الجديدة في مدينة بيروت، بعنوان "هيدا الحكي"، ومن المقرر أن تطرح في الأيام القادمة.

وانتهت الفنانة كرزون من تسجيل الأغنية وتضع اللمسات النهائية عليها، وهي من كلمات الشاعرة حياة أسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع موسيقي عمر الصباغ.

وحسب بيان صحفي من المكتب الإعلامي للفنانة، تم تسجيل الأغنية في بيروت خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم طرحها مع بداية شهر سبتمبر 2019، بمجرد الانتهاء من كافة الأمور الفنية بشكل نهائي، ويعتبر العمل الجديد "هيدا الحكي" من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة، وفقاً لموقع الفن.

من الجدير بالذكر أن ديانا احتفلت سابقاً بنجاح عمل أغنية "فرحتنا الليلة" والتي طرحت في شهر يونيو، لتحقيقها مليون مشاهدة على قناتها الرسمية عبر اليوتيوب، بعد أن نالت إعجاب الكثير وانتشرت في حفلات الأفراح.



