شاهد: قلعة خيالية مستوحاة من فيلم هاري بوتر

قرر مواطنان من مقاطعة ألبرتا الكندية تقديم هدية مميزة لحفيدتهما ديف، بسبب حبها لسلسلة أفلام هاري بوتر، حيث بنيت القلعة في حديقة منزلهما الخلفية على مساحة 350 قدم مربع، لتصبح قلعة خيالية بلمسات سحرية.

وتتألف القلعة التي بنيت بتصميم مميز وخيالي، من طابقين يحتوي أحدهما على مسرح وخزانة أسفل الدرج بالإضافة الى زلاجة للأطفال، وجسر خشبي إلى غرفة Owlery التي كانت تقع على قمة البرج الغربي لقلعة "هوجورتس" في سلسلة الأفلام.

وتتميز القلعة ببعض اللمسات السحرية المستوحاة من عالم الأساطير والسحر ومن عالم هاري بوتر، وتشمل وسائد جميلة ومكنسة سحرية وكرم، بالإضافة لوجود صور متنوعة من أفلام هاري.

كما يوجد داخل البرج الرئيسي، كراسي بمساند ضخمة، وحتى منزلق يؤدي إلى أسفل المنزل، وهذا ليس كل شيء، بالإضافة أنها تحتوي على عدد من اللمسات السحرية، بما في ذلك عصا المقشة، كرة ثلج هوجورتس، وصور لهاري ورون وهيرميون وألبوس دمبلدور.

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ويذكر أن بناء القلعة لم يستغرق أكثر من 6 أسابيع، حيث بلغت تكلفتها مايقارب 100 ألف جنيه استرليني (122 ألف دولار).

ووصفت الجدة سعادة حفيدتها بالهدية، قائلة :"عندما تدخل حفيدتي للعب في قلعة هاري بوتر الخاصة بها والتي تُطلِق عليها من الآن (منزلي)، تشعر بالسعادة الشديدة، لذا فنحن مسرورون للغاية من ذلك"، وفقاً لموقع العين الإخبارية.

أفلام هاري بوتر الشهيرة،هي سلسلة أمريكية-بريطانية فانتازية، مقتبسة عن روايات هاري بوتر للراوية الإنجليزية ج. ك. رولينج وأنتجت من قبل وارنر برذرز. بدأت في 2001 وانتهت في 2011 مع خروج آخر كتاب الذي اقتبس في فيلمين أي جزئين. الشخصيات الرئيسية هي هاري بوتر ورون ويزلي وهيرميون غرينجر.