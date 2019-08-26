رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر 8 2019 - مائة ألف مواطن

تنشر وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بعد قليل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار وذلك في وقت زف السفير القطري محمد العمادي خبرا سارا بشأن كشف اسماء المستفيدين من هذه الدفعة الجديدة من المساعدات النقدية.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار اضغط هنـــا

السفير العمادي عقد لقاء مع قيادة حركة حماس في غزة أمس وذلك بعد ساعات من وصوله إلى القطاع عن طريق حاجز ايرز، إذ لم تنشر الحركة اية تفاصيل حول ما جرى في الاجتماع الذي حضره إلى جانب اسماعيل هنية، رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار وخليل الحية عضو المكتب السياسي.

وأصدرت اللجنة القطرية تصريحا صحفيا على لسان السفير العمادي، أكد فيه رفع اسماء المستفيدين من دفعة شهر أغسطس من منحة 100 دولار من قطر من ستون ألف أسرة إلى مئة ألف عائلة فقيرة.

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وبهذا باتت فروع البريد في قطاع غزة تستعد لبدء استقبال المستفيدين من المنحة القطرية مئة دولار اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم، إذ ستعلن اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية الاسماء ورابط فحص المستفيديون من الدفعة المالية هذا الشهر.

وتأتي هذه الدفعة من المنحة القطرية 100 دولار قبيل انطلاق مواسم مهمة للمواطنين في غزة لا سيما مدارس الحكومة ووكالة الغوث التي ت فتح الأحد المقبل ابوابها من جديد امام الطلبة. وكذلك الجامعات التي تتجهز لاطلاق الفصل الدراسي الاول من العام الحالي واستقبال الطلبة الذين نجحوا في الثانوية العامة، والقدامى، في وقت ستصرف الحكومة الفلسطينية رواتب 110 بالمئة لموظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية ايضا.

وشاركت في هذه الحملة حوالي 511 فرقة كشفية وإرشادية مدرسية في اليوم الأول، وحوالي 500 فرقة في اليوم الثاني، وذلك بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية والقروية واللجان الكشفية المدرسية، وبمتابعة أقسام النشاطات الطلابية في مديريات التربية في قطاع غزة والضفة و القدس وفلسطين الان.