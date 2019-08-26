تراند اليوم : بلدية غزة تبحث مع شرطة المرور آلية تنظيم الحركة المرورية

ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية

بلدية غزة تبحث مع شرطة المرور آلية تنظيم الحركة المرورية

غزة/ الخليج 365

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع مدير عام شرطة المرور، العميد إيهاب مهنا، آلية تنظيم المرور وسبل تعزيز السلامة المرورية في مدينة غزة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من شرطة المرور لرئيس البلدية في مكتبه بمقر البلدية الرئيس وسط مدينة غزة، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وأكد د. السراج على أهمية العلاقة التكاملية بين بلدية غزة وشرطة المرور في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على حياة المواطنين من أخطار الطريق، مشددًا على ضرورة التعاون المشترك في خدمة المواطن وردع أي محاولات لمخالفة القانون.

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وأوضح أن البلدية تسعى بجد واجتهاد لتعزيز علاقاتها مع كافة الجهات والمؤسسات العاملة في مدينة غزة، للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للأفضل بشكل يليق بالمواطنين وتضحياتهم، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ حملات توعية وإرشاد مشتركة للجمهور.

من ناحيته؛ أشاد العميد مهنا بدور البلدية وتعاونها مع شرطة المرور في كثير من القضايا، مؤكدًا أن الشرطة وجدت لخدمة المواطنين.

وبحث الطرفان آلية تنظيم حركة المرور في مدينة غزة، وخاصة في الشوارع الرئيسية، وضرورة تطوير مواقف السيارات، وإجراء الصيانة اللازمة لبعض الشوارع المهمة والحيوية، وإجراء أعمال دهان الشوارع والمفترقات العامة.

وناقش الجانبان مشكلة التعديات على الأرصفة، وتشكيلها خطرًا على حياة المواطنين، إضافة إلى مشكلة الحفر في الشوارع العامة وعمليات الإصلاح، وإجراء الصيانة اللازمة للإشارات المرورية، وتوعية الجمهور بالالتزام بالتعليمات المرورية.