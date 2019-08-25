شاهد: فيديو بت الرباط يثير جدلا واسعا في السودان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بمقطع فيديو بعنوان "بت السودان" يظهر قيام أشخاص بالاعتداء على فتاة، حيث يوثق المقطع الصادم لحظة قيام شاب بتجريد فتاة من ملابسها غير عابىء بتوسلاتها.

وفي سياق متصل، تداول مغردون تسجيل فيديو آخر يظهر رجلا يحاول الإعتداء على فتاة في الشارع على مرأى من المارة دون أن يتدخل أحد لإنقاذها بل اكتفوا بالتصوير.

Advertisements

وأفادت مواقع إعلامية بأن الشرطة السودانية حددت مكان الواقعة وفتحت تحقيقا فيها، كما أفادت الشرطة في بلاغ أنها لم تتلق شكاية بشأن هذه الواقعة.

وانتقد مدونون لامبالاة المارة واعتبروهم شركاء في الجريمة، وطالب المدونون بإعدام المتورطين في قضايا الاغتصاب ودعا بعضهم إلى تطبيق عقوبة الإخصاء عبر هاشتاغ #الشعب_يريد_الإخصاء_للمغتصبين .

وتساءل مغردون عن مدى نجاعة القوانين في ظل تكرار تلك الجرائم، واقترح البعض تنقيح مناهج التعليم وإضافة مادة للثقافة الجنسية.