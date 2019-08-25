تردد قناة الهلال السوداني الفضائية الجديد على نايل سات - بث مباشر

ينتظر محبو الساحرة المستديرة في كل مكان المباراة التي تنطلق خلال الدقائق القليلة القادمة، في دولة السودان الشقيقة حيث يلتقي نادي الهلال السوداني نادي مع رايون سبورت الروندي.

ويبدأ الهلال السوداني اليوم مباراة الذهاب أمام الفريق الرواندي في العاصمة الخرطوم بتوقيت الساعة الثالثة في الدولة السودانية ، ونتابع معكم تغطية المباراة منذ بدايتها إلى نهايتها عبر البث المباشر ومشاهدة مباراة الهلال السوداني ورايون سبورت الرواندي في البطولة الأفريقية.

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وقد انتهت المباراة الماضية بين الفريقين في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق إلى أن أتي لقاء العودة ونحن في إنتظار بداية اللقاء خلال دقائق قليلة من الآن تابعونا وبث مباشر كورة اونلاين مباراة الهلال السوداني وبطل رواندا في الدور التمهيدي.

وتنقل المباراة اليوم قناة الهلال السوداني وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف نتابع معكم من خلال موقعنا تفاصيل نادي الهلال السواداني في مشواره خلال البطولة الأفريقية.

تردد قناة الهلال السوداني: 12207 رأسي (نايل سات)