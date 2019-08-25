حقيقة وفاة الممثل التركي بوراك اوزجفيت في مشفى فرنسي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الممثل التركي بوراك اوزجفيت في حادث سير بإحدى المدن الفرنسية، دون أن تشير أي مصادر رسمية لصحة الخبر.

في سياق اخر، اشتهر الثنائي بوراك أوزجفيت ونسليهان أتاغول في الوطن العربي من خلال مسلسل (الحب الأعمى) الذي ترجم إلى لغات عدّة، لكن نهايته كانت مخيّبة للآمال بموت (كمال – بوراك).

وتزوج بوراك من فهرية أفجان، وأنجب منها طفلًا (أركان)، لكن الأغلبية كانت تتوقع زواجه من نسليهان لأن نظراتهما كانت توحي بعلاقة حب حقيقية، ولكنها لم تكن إلا تمثيلاً غير عادي، خصوصاً وأن نسليهان متزوجة كانت آنذاك، وما علمناه أن بطل مسلسل (الحب الأعمى) يكرهها كثيرًا.

وخلال تواجدها في حفل عيد ميلاد صديقتها، سأل صحافي نسليهان ما إذا كانت اتصلت ببوراك وهنأته بمولوده، وقالت: (ليسعدهم الله ويمدهم بالصحة والسعادة ويجعل حياتهم طويلة)

نسليهان لم تتصل ببوراك وتجاهلته، ووجهت رسالة له من خلال الصحافي التركي، وكأنه ليس موجودًا ضمن أولوياتها.