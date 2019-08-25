أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، عن نتائج اختبار الذكاء لمدارس المتميزين 2019 في كافة المحافظات على حدٍ سواء، وبملفات منصلة لكل محافظة.

وفي وقت سابق، قال مدير العلاقات العامة والإعلام فراس محمد حسن في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ يوم الأربعاء الموافق الـ17 من تموز المقبل وينتهي في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق الاول من آب المقبل".

من جانبه، أكد المدير العام للتعليم العام والاهلي والأجنبي في الوزارة علي حميد مخلف أن "الضوابط تنص على ان لا يقل معدل الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (570) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و( 475 ) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين".

وأشار إلى ان "طلبة الصف الاول والثاني والثالث المتوسط يعفون من معدل البقاء لكون دراستهم باللغة الانجليزية للمواد العلمية (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات) ويكون معدل البقاء لطلبة الصف الرابع والخامس والسادس العلمي (75%) في مدارس المتميزين و( 70%) في ثانوية كلية بغداد ".

نتائج اختبار الذكاء لمدارس المتميزين 2019 في العراق اضغط هنــــا