دعوى قضائية ضد الثنائي أحمد وزينب لهذا السبب

رفع بلاغ قضائي ضد المصريين أحمد حسن وزوجته زينب، عقب نشرهما لفيديوهات غير لائقة وغيرهادفة وتمس بالأدب، عبر حسابهما الشخصي في منصة اليوتيوب.

وتقدم المحامي سمير صبري، بلاغ للنائب العام ضد الثنائي بسبب ارتكابهما جريمتي الفعل العلني الفاضح ونشر الفسق والفاحشة، مضيفاً أن الشاب أحمد عشريني من عمره ويصنف نفسه أنه نجم كوميدي.

وأضاف مقدم البلاغ:”يحصدان الشابان من منصة اليوتيوب، ما بين 2600- 41900 دولاد شهريًا، فيما يبلغ حجم العائد الثانوي 502400 دولار، وذلك حسبما كتابا على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أن المشاهدات تصل ل251 مليون مشاهدة.

ومما أثيرجدل واسع وغضب من قبل الشعب المصري، عقب استغلالهما لطفلتها والإتجار بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا نشرهما لفيديو داخل غرفة النوم والذهاب لحمام السباحة، حيث شن الجمهور هجوم عنيف.

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وتواجد الثنائي مؤخرا في دبي، ونشر أحمد وقتها، صورة على انستجرام برفقة زينب، من داخل أحد حمامات السباحة في مارينا، ظهرا فيها يقبلا بعضهما، مما أثار غضب الكثير وأنهالت الشتائم والانتقادات.

وأردف:”جاءت عودة ثنائي اليوتيوب على منصات التواصل، بسبب ما يقومان بنشره من محتوى “غير هادف” وليس كذلك فقط بل تصل بهم الجرأة لنشر فيديوهات عن ادق التفاصيل “الخاصة” في حياتهم الزوجية. وهذا تحديدا ما يزعج الكثيرين على المنصات، وفقاً لموقع القاهرة 24.

واختتم مقدم البلاغ:”أمام ذلك لايسع المبلغ الا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الامر بالتحقيق فيما تضمنه حيث ان المبلغ ضدهما ارتكبا جريمة الفعل العلني الفاضح بخلاف قيامهما بنشر الفسق والفاحشة في المجتمع”.