تفاصيل خبر وفاة الداعية فاروق بدران في الأردن - شاهد

كشفت مصادر إعلامية عربية، يوم الأحد، عن تفاصيل خبر وفاة فاروق بدران الداعية الإسلامي الأردني، والذي تعود أصوله لعائلة فلسطينية هاجرت من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صحفي : "ننعي الأستاذ المُربي فاروق بدران رحمه الله وتقبله، من الرعيل الأول للجماعة"، مضيفة : "ستكون الصلاة عليه اليوم الأحد 25-8 بعد صلاة العصر من مسجد أبوعيشة - الدوار السابع والدفن في مقبرة العائلة -سحاب، والعزاء في ديوان آل قموة".

وكتب جهاد حمدان عبر تويتر : "بقلوب صابره ننعي الرجل الفاضل الاستاذ فاروق بدران ( ابوعمر) ولا نقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد ابو عيشة اول طريق المطار من الدوار السابع والدفن في سحاب".

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فيما قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة : "انتقل إلى رحمة الله تعالى الداعية والمربي الأردني؛ ورجل التربية والتعليم الأستاذ فاروق بدران. طوال حياته، وحتى أواخر أيامه لم يغادر سيرته في الغيرة والحرص على أمته ودينها ونهضتها، ولا العمل لأجل ذلك. رحمه الله ورفع قدره مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا".

ويعد مروان بدران أحد أبرز المتخصصين في العلوم التربوية، وتأسيس المناهج، والعمل الدعوي، في حين عمل في مدارس وجامعات ومؤسسات تعليمية في قطر وعمان والأردن، علما أنه ولد في محافظة السلط شمال الأردن عام 1932.

مروان بدران تلقى تعليمه الثانوي والأساسي في السلط الأردنية، ليبدأ لاحقا دراسته الجامعية في مصر بعد ثورة 1952، بجامعة عين شمس، ثم إلى بغداد ليتخرج من جامعتها عام 1959، حيث أنه تنقل في العديد من المناصب المهمة في قطاع التعليم بالأردن ودول عربية أخرى.