قصة مثيرة.. زوجة ترفع قضية خلع لهذا السبب

طالبت مواطنة خليجية من إمارة الفجيرة، من المحكمة الشرعية الخلع من زوجها، ولذلك بسبب اهتمامه به وتلبية جميع طلباتها دون تردد، قائلاً "حبه خنقني"!

وكانت قد قررت المحكمة في بلدة الفجيرة في الإمارات المتحدة، تأجيل دعوة الخلع للمواطنة، لمنح الزوجين فترة مناسبة للصلح والتراجع عن الانفصال لأنه السبب غير منطقياً.

وعندما سألت المحكمة الزوجة عن دوافع الخلع، :" مرت سنة على زواجنا، واشعر بأنني حبه الشديد يخنقني، إذ يلبي كل طلباتي ويتولى تنظيف ورعاية المنزل دون أن أطلب منه، ويعد الطعام في بعض الأحيان."

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وأضافت الزوجة، " الجميع تفاجأ بعض رفع قضية الخلع، إلا أنهم لم يجربوا حياة مثل التي عشتها، وأشعر بالملل ولا أطيق نوعية هذه الشخيات التي لا تتصف بالحزم، وخالية من أي قسوة وشدة" ، لافتةً أنها ترغب في يوم خصام أو مشكلة واحدة، حتى تشعر بالمنطقية في حب هذا الرجل، حتي أصبحت أختلق المشاكل ورغم ذلك لا يحاسبني ولا يعاتبني ويسامح فوراً، بل أريد النقاش والمجادلة بدلاً من السمع والطاعة".

ووجه الزوج سؤالاً المحكمة، " هل أصبح الحب جريمة أعاقب عليها؟ ويجعل زوجتي رفع الخلع من أجله؟، مضيفاً أن الجميع تحدث معي بشأن حبي الشديد لزوجتي وأن ارفض بعض طلبات زوجتي، ولكن كنت أتجاهل دوماً وأقول علي أن أكون رجلاً محب بدلا من رجل قاسي وشديد."، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وطالب الزوج من المحكمة الشرعية والقاضي، أن ينصح الزوجة لتتراجع عن قرارها، فليس من العدل أن تحكم على الزواج من أول سنة، فقررت المحكمة في الفجيرة تأجيل القضية لمنح الزوجة فرصة للتصالح.