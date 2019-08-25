رقص مُثير لـ رانيا يوسف على الساحل الشمالي (شاهد)

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، للظهور مُجدداً على الساحة الإعلامية بفيديو مُثير للجدل وهي ترقص في الساحل الشمال بجمهورية مصر العربية.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو على حسابها في "تويتر" وهي ترقص على أغنية أنا ابن مصر لـ محمود العسيلي، خلال تواجدها في رحلة سياحية مع عائلتها في الساحل الشمالي مُرتدية فستاناً مفتوح من منطقة الصدر.

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة : "أنا أيضا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتا ممتعا مع عائلتي".

وعادة ما تخرج رانيا يوسف لجمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات مُثيرة من حياتها اليومية، كان أخرها نشر صورها في جلسة تصوير جريئة، عرضتها لموجة انتقاد عنيفة.