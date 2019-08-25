ستايل جديد لـ يعقوب شاهين في أغنيته الجديدة

كشف المغني الفلسطيني يعقوب شاهين، أنه قرر تغيير ستايل وشكل ملابسه خلال تصوير أغنيته الجديدة والتي ستطرح خلال الأيام المقبلة بعنوان "دلل".

حيث تواجد الفنان في بيروت لعمل جلسة تصوير في استديوهات المصور شربل بومنصور، وذلك لصالح الأغنية الجديدة التي ستقدم على طريقة ليريك فيديو تحت إشراف وتنفيذ كارين بدر.

وطمأن يعقوب شاهين، جميع المتابعين وجمهوره عبرمواقع التواصل الاجتماعي بأن الأغنية جميلة جداً وستنال إعجابكم، حيث نشر مؤخرا صور من كليب أغنيته عبر الإنستغرام.

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ويذكر أن اغنية يعقوب شاهين " دلل" من كلمات وألحان عزيز بهنان، توزيع عمر صباغ، ورؤية موسقية لؤي حنا، والمخرج جاد شويري، والأغنية من إنتاج شركة بلاتينوم ركوردز، وفقاً لموقع بصراحة.

ويشار الى أن شاهين، فائز بلقب برنامج آراب آيدول في موسمه الرابع 2017 ، وآخر اصدارته كانت أغنية الرقم التاني أطلقها العام الماضي، من إخراج دايفد زيني ولكمات شوقي ناصيف.



