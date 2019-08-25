رابط نتائج امتحانات الصف التاسع اليمن 2019 - بالاسم ورقم الجلوس

قالت الوزارة التربية والتعليم في اليمن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يضم المسئولين ويرأسه وزير التربية والتعليم، ليتم الإعلان عن نتيجة الصف التاسع اليمن 2019م، فقط برقم الجلوس والاسم.



وأشارت الوزارة التربية انه سيتم الاعلان من خلال موقع الوزارة، بالإضافة إلى الكشف عن نسب النجاح للطلاب المتوفقين أمام ملأ من مسئولي الدولة وحشداً من الصحفيين والكتاب.

أكدت الوزارة التربية التعليم اليمنية بعض المصادر على أن نسبة النجاح خلال هذا العام قد ارتفعت عما كانت عليه في العام الماضي، بل والأعوام الأخرى الماضية.

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ونتابع معكم عبر وكالة سوا الاخبارية نتائج الصف التاسع اليمن 2019 بالاسم ورقم الجلوس، يترقبوها جميع طلاب الصف الثالث الثانوي لهذا العام، ولا سيما بعدما انتهى تصحيح كراسات الإجابات لكافة المواد بمختلف المدارس على مستوى الدولة.

وتقوم كل مديرية تعليمية بإرسال أسماء ودرجات الطلبة والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات؛ ليتم إختيار 10 منهم فقط وتعلن الوزارة على العشر الأوائل، ومن المرجح إعلان النتيجة خلال أيام قليلة مقبلة لطلاب الثانوية العامة اليمينة، والإفصاح عن نسب النجاح في جميع الفروع.

خطوات الحصول على نتيجة الصف التاسع اليمن 2019

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. من هنا

إدخال رقم الجلوس في أول خانة.

اختار الشعبة التعليمية.

الضغط على أيقونة بحث.