كليات مودرن أكاديمي Modern Academy 2019.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم والمصاريف

كليات مودرن أكاديمي Modern Academy يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد أن أعلنت الكلية عن فتح باب التقديم للعام الجاري أمام الطلاب الراغبين في الانضمام لكلياتها المختلفة، وذلك وفقًا للمعايير الخاصة التي تحددها وزارة التربية والتعليم العالي بكل عام، فقد أعلنت الأكاديمية عن ستعداها لاستقبال دفعة جديدة من الطلبة سواء المصريين أو الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والشهادات الأجنبية وفق طابع تنسيق رقم 280/1 تبعًا لمكتب التنسيق، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة شروط القبول في كليات مودرن أكاديمي Modern Academy، والمصاريف.

كليات مودرن أكاديمي Modern Academy

يبحث عدد كبير من الطلاب عن خطوات التقديم بكليات مودرن أكاديمي، حيث يشترط لقيد الطالب للدراسة بالأكاديمية الحديثة بالمعادي، باستثناء قسم علوم الحاسب الحصول على المؤهلات الآتية:

أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها. يشترط للقبول بقسم علوم الحاسب أن يكون حاصل على الثانوية العامة شعبة علمى رياضة أو مايعادلها. Advertisements

كليات مودرن أكاديمي

بالنسبة لشروط التحويل والنقل إلى مودرن أكاديمي فهي:

الأوراق المطلوبة عند التقديم:

شهادة ميلاد.

عدد 8 صور شخصية.

البطاقة الشخصية.

البطاقة العسكرية 6 جند (للذكور فقط).

خطوات سداد الرسوم واستخراج الكارنية

إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بالمراقبة الطبية بالأكاديمية. استلام البطاقة العسكرية (6 جند) للطلاب الذكور من مندوب. تجنيد القسم أو المركز التابع له الطالب لمن بلغ سن ال 18 عامًا. استلام اذن دفع من الخزينة عليه طابع خدمات تعليمية. تسليم الإذن للمختص لاستيفاء بياناته بقيمة الرسوم المستحقة ثم العودة به مرة أخرى إلى الخزينة لتوريدالرسوم واستلام إيصال السداد. الحضور إلى المختص بإدارة شئون الطلاب ومعه الإيصال الدال على السداد ومعه صورة فوتوغرافية حديثة والرقم القومى حتى يتم استخراج الكارنية.

مصاريف كلية مودرن أكاديمي 2019

أما عن مصاريف مودرن أكاديمي فهي كالتالي:

الكلية مقدار الرسوم كلية الهندسة تبلغ مصاريف كلية الهمدسة في المعهد 17.500 جنيه مصري للترم الواحد فقط وذلك للطالب المصري أما الطلاب الأجانب يقومون بالدفع بالجنيه الاسترليني في جميع تخصصات الأكاديمية.

عند النزول للتدريب في الصيف يتم دفع مبلغ 2000 جنيه مصري. كلية العلاج الطبيعي مصاريف الترم الدراسي الواحد 21000 جنيه مصري ويتم دفع 4000 جنيه مصري إضافية وذك تحت مسمى تأمين المختبرات العلمية.

الطلاب الأجانب يدفعون ألف جنيه استرليني عند التقديم لأول مرة بالإضافة لدفع مصاريفهم بعملة الجنية الاسترليني. كلية الصيدلة مصاريف الفصل الدراسي الواحد لكلية الصيدلة تبلغ 25000 جنيه مصري أما التاأمين الخاص بالمختبرات العلمية يبلغ 3000 جنيه مصري. كلية التمريض يتم دفع مصاريف الفصل الدراسي الواحد التي تبلغ 11 الأف جنيه للفصل الدراسي الواحد بالإضافة إلى 1000 جنيه فقط كرسوم للتأمين الخاص بالمختبرات. كلية الاتصال الجماعي تبلغ مصاريف الفصل الدراسي الواحد لهذا التخصص 16.500 جنيه مصري. كلية إدارة الأعمال مصاريف الفصل الدراسي الواحد من كل عام لهذه الكلية تبلغ 16.500 جنيه مصري. كلية طب الأسنان تبلغ مصاريف الترم الواحد للعام الدراسي لهذا التخصص 27500 جنيه مصري أما عن التأمين الخاص بالمختبرات فيبلغ 4000 جنيه مصري.

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