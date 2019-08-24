شاهد: زواج منصور بن رده المالكي يثير مواقع التواصل في السعودية

أثار خبر زواج منصور بن رده المالكي، اليوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط تباين كبير في آراء الجمهور حول مظاهر الحفل الفاخرة.

في سياق آخر، يحيي الفنان اليمني الشاب حسين محب حفلاً غنائياً، مساء الثلاثاء القادم 27 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان “ليالي قمر أبها الغنائية”.

وقد نشر الفنان محب على صفحته في الفيسبوك الإعلان الترويجي للحفل الذي تنظمه شركة ناي، بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية.

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ويعد هذا الحفل أول مشاركة للفنان اليمني الشاب في مهرجان ليالي أبها والذي يعد من أكبر المهرجانات الغنائية في السعودية وينظم سنوياً خلال الفترة من 4 يوليو حتى 10 سبتمبر بمشاركة كبار فناني دول الخليج والوطن العربي.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجمهور السعودي وأبناء الجالية اليمنية المقيمين في المملكة والذين يتلهفون لسماع الفن اليمني الأصيل بصوت الفنان محب.