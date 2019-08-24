شاهد: الفنانة حلا الترك تشعل مواقع التواصل بحركات رقص مثيرة

نشر رواد مواقع التواصل فيديو لرقصة الفنانة البحرينية حلا الترك العفوية، خلال وجودها في المنزل وبدأت أغنيتها المفضلة في التشغيل فأشعلت الأجواء بحركاتها.

وظهرت الفنانة البحرنية في الفيديو بإطلالة عفوية، وهي تستمع لإحدى أغانيها المفضلة فأخذت تتراقص عليها وتغنى مع الكلمات، موجه كلامها في الكاميرا أن هذه الأغنية من أحب الأغاني إليها هي وصديقته.

,أشارت حلا الترك إلى صديقتها دون أن يكشف وجهها، ومع انتشار فيديو رقص حلا الترك العفوي، تفاعل رواد مواقع التواصل بقوة معها فأخذ البعض يشير إلى أن حركات رقصها غريبة للغاية، بينما تغزل محبوها بعفويتها ورقصتها مع الإيقاع.

وأشعلت حلا الترك مواقع التواصل بفيديو من آخر حفلاتها التي أحيتها، عندما اقترب منها طفل صغير من محبيها ليقدم لها هدية، فما كان منها إلا أن قبلت هديته وتصرفت بعفوية مع الموقف، بتركه يقبلها وسط صياح الحضور.

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وكانت صاحبة أغنية "ممنوع اللمس" قد عادت مؤخراً للإقامة مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته النجمة المغربية دنيا بطمة وأختها غزل الترك بعد أن انتهت حضانة والدتها منى الساير.

حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية، اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها، حيث بدأت مشوارها من خلال برنامج ستار صغار بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009.