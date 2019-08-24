شاهد: الفنانة ميريام فارس تظهر بشكل ملفت بعد أزمتها الصحية

فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مجدداً إلى نشاطها الفني، بعد غياب طويل بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بها ومنعتها من الغناء، وذلك من خلال حفل زفاف أحيته في الأردن.

وظهرت فارس بفستان ضيق أظهر نحافتها المفرطة وخسارتها للوزن خلال فترة علاجها، حيث هي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية.

وينحصر جمهور مريام فارس في لبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة ك "أنا والشوق" و "حقلق راحتك" و "مكانه وين" و "إيه اللي بيحصل" وغيرها خصوصا الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.

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ولدت الفنانة اللبنانية في قرية كفرشلال، صيدا في جنوب لبنان لأبوين لبنانيين، شقيقتيها جيهان ورولا، وهذه الأخيرة هي مديرة أعمالها وكاتبة أغنية "حقلق راحتك". يعمل والدها في تصميم الذهب والمجوهرات وقد صمم لها أظافر من ذهب اشتهرت بها في بداياتها