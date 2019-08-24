تراند اليوم : امرأة مارست الجنس مع عشيقها تحت حراسة زوجها

امرأة مارست الجنس مع عشيقها تحت حراسة زوجها



انه ليس لغز وايضا ليس خيال بل انها حقيقة وحدثت بالفعل فى احدى القرى ،

زوجة تمارس الجنس مع عشيقها.تحت حراسة زوجها وهو لايعلم.

فالرجل كان دائما يشك فى زوجته علما انها امرأة سمعتها واخلاقها جيدين جدا ولاتفعل الخطأ ابدا .

لكن زوجها قد خنقها بشدة حراسته لها بشكل يدعو الى الطهق والطفش والملل من كل شىء.

المشكلة ان هذا الزوج يسبب لزوجته احراج كبير مع صديقاتها وصاحباتها، فما يفعله معها زوجها لايطاق بالمرة.

فاينما كانت هو خلفها يحرسها فى كل شىء فى دخولها وخروجها ، فالمرأة روت قصتها لصديقتها .

وصديقتها امرأة شيطانه بمعنى الكلمة ، وليست على مايرام فى امور الجنس فهى تسلك الطريق الخطأ .

ففكرت لصديقتها فكره جهنمية وهى ان تاتى برجل من زبائنها لكى يمارس

الجنس مع المرأة المسكينة التى تحافظ على شرفها لكن زوجها يحيطها بالشك المريب.

وفى يوم من الايام كانت تجتمع النساء فى دار الرجل الذى يشك فى زوجته

ليقومون بمساعدة زوجته فى صنع الخبز الفلاحى ” البتاو” وكانوا يتناوبون الخبيز

طيلة ساعات الليل حتى الفجر فهم يقومون بصنع كميات كبيرة من الخبز تكفيهم لمدة 6 اشهر .

وكانت كل فتره تستريح واحدة منهن فى غرفة النوم لمدة ساعة . وجاء الوقت

ان تستريح احدى الزميلات وهى فى الاساس رجل وليس امرأة.

فقد اتفقوا النساء مع بعضهن البعض فى الحيلة ان يحضروا رجل معهم فى زى .

امرأة وينام فى غرفة النوم ، وتدخل عليه زميلتهم زوجة الرجل صاحب المنزل الذى يشك فى زوجته .

والرجل سيحضر ليساعد الزوجه ايضا على ان تحل مشكلة الشك مع زوجها

فسوف يوهمون الزوج ان امراته قد عاشرت هذا الرجل جنسيا على سريره وفى غرفة نومة.

وعندما حان وقت تنفيذ الخطة بطبيعة الحال لو كانت الزوجه قامت لتستريح

سيذهب معها زوجها لتستريح ، ويحرسها فى وقت الراحة مخافة ان يحضر رجل

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من هنا او هناك ، فكانت نسبة الشك لدية 500 فى المئة.

المكان الوحيد الذى لا يدخل معها فيه هو الحمام فهو يقف على الباب الحمام حتى تخرج.

وبالفعل قامت المراة ويديها ملطخه بالعجين وقالت لزوجها اريد ان ادخل

الحمام ممكن تفسخ لى سروالى يدى ملطخة بالعجين .

فقام الرجل بتفسيخ زوجته سروالها ودخلت الحمام وتاخرت قليلا ثم خرجت وقالت لزوجها ” لبسنى السروال”.

قالم زوجها بالباسها السروال

وفى تلك اللحظة تجمعت كل النساء حولهم ، بحسب الخطة المدروسة بينهن ،

فقالت الزوجة لزوجها هل انت رأيت شىء ، قال لها لا، ماذا ارى ، قالت له لقد

خنتك الان مع رجل غيرك، هنا فى المنزل رجل ، وعاشرنى معاشرة الازواج ، وانت

الذى فسختنى ” خلعتنى” السروال ” وبعد ان عاشرنى انت الذى ” البستنى

السروال” فقال لها اين هذا الرجل ، فخرج الرجل من الحمام ضاحكا .

فهم صاحب المنزل بالانقضاض عليه ليفتك به وفجأة وجد الجميع يقفون فى وجهه .

فقال لقد خانتنى زوجتى معه ساقتلهما ، هو وهى واثآر لشرفى ، فقالوا له جميعا

” انها لم تخنك واكننا وضعنا الخطة سويا من اجل ان لاتعود لتشك مرة اخرى بزوجتك والرجل لم يفعل شىء بزوجتك لكنه تعاون ايضا معنا كى تنجح خطتنا .

فتعجب الرجل صاحب المنزل وضحك ولم يعد يحرس زوجته مرة اخرى ولا يشك

فيها ابدا وتركها تخرج وتدخل بحريتها دونما حراسة منه .

مارست الجنس مع عشيقها

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