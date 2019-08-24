من هو ابراهيم العرجاني وما علاقته بتصريحات مرتضى منصور

ابراهيم العرجاني 48 عاما، هو رجل أعمال من أحد أبناء مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وأحد الداعمين للدولة ومساندتها في تنمية سيناء.

يمتلك العرجاني عدة شركات للنقل ومؤسسات خيرية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبناء سيناء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية.

وقف العرجاني بجانب شهداء مدينة الشيخ زويد من خلال مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية؛ حيث قدم مساعدات مالية لأهالي شهداء ومصابي العمليات الإرهابية في شمال سيناء وكان آخرها التفجير الذي استهدف سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

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وقدم 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، بجانب تسليم 10 آلاف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى أنه يقدم دعما لدار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، ووضع المسنين وغير القادرين على أولويات اهتمامات المؤسسة.

وفي وقت سابق، وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، رسالة قاسية إلى عضو مجلس الإدارة السابق وبطل المصارعة لؤي دعبس، بعد وقوفه أمام النادي منذ أيام وتصوير فيديو طالب فيه رئيس نادي الزمالك بالحضور.

وتطرق رئيس نادي الزمالك من خلال فيديو بثه عبر موقع «يوتيوب»، إلى رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، قائلًا: «عمال تهدد الناس بإبراهيم العرجاني، وميعرفكش، ولو أنت عارفه اعمل فيديو وقول إنه بيدعمك».