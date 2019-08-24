شاهد: أغنية جديدة للفنان العراقي ماجد المهندس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أغنية الفنان العراقي ماجد المهندس، حيث استطاع في الآونة الأخيرة أن يطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سَجـّيت مع نفسي" تصدى لتلحينها الفنان عصام كمال.

وتعاون الفنان العراقي، مع الشاعر الإماراتي أنور المشيري بأغنية جديدة تحمل عنوان "سَجـّيت مع نفسي، حيث قام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو سيروس، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق حسن مدير أعمال المهندس.

والجدير بالذكر أن ماجد المهندس طرح العمل اليوم أمس من خلال قناة في موقع "اليوتيوب"، مع مونتاج خاص أعد خصيصاً للفيديو الذي سيحمل الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

وتجدر الاشارة الى ان هذا التعاون بين المهندس والشاعر المشيري بعد مجموعة من النجاحات الكبيرة التي تحققت بتعاونهما مثل الأغاني "تحبك روحي" و "أحبك موت" و "روحي بلقاك" و "يا ناس خلي" وأغنية "فرصة مجنونة" وغيرها من الأغنيات التي لاقت صدى كبير بين الجمهور، لما تحمل الكلمات من رؤية شعرية متنوعة المواضيع، وإحساس وصوت المهندس في ترجمة مشاعرها، وإيصالها للجمهور الخليجي والعربي.

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ولد ماجد المهندس في مدينة بغداد لعائلة مسلمة تنحدر من الكوت في محافظة واسط عاش وتربى في مدينة الثورة حي الجميلة لديه ثلاثة أخوه وأختان بدأ العمل إلى جانب أبيه في مهنة الخياطة بمحله “المقص الذهبي” في سوق الكيارة.

وتزوج الفنان ماجد المهندس من سيدة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا ثم انفصل عن زوجته بعد أن أنجب منها ابنه محمد، وقد رفعت ضده دعوى للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، ترك ذلك أثراً كبيراً في قلبه فطلب من صديق له كتابة كلمات أغنية حبك قتلني محمد.