الموت يفجع الفنانة السورية رنا الأبيض

فُجعت الفنانة السورية رنا الأبيض بوفاة والدتها وطفة حسن، وغردت رنا الأبيض عبر صفحتها على الفيسبوك ناعية والدتها "إنا لله وإنا إليه راجعون السلام لروحك ياحبيبة الروح .

ونشرت الابيض صورة لها في مرحلة الشباب وأخرى بعد تقدم السنّ إضافة إلى صورة لورقة النعي، وتفاعل عدد كبير من النجوم مع مصاب الفنانة رنا الأبيض.

وسارع جمهورها إلى تقديم العزاء لها، متمنين لها الصبر والقوة منهم تولين البكري ومصطفى الخاني وإمارات رزق وشكران مرتجى والمخرج محمد زهير رجب وغادة بشور وتولاي هارون وغيرهم الكثير بحسب مجلة "ففوشيا".

وفي ذات السياق ظهرت الفنانة رنا الأبيض في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "عطر الشام4" بشخصية "مطيعة ومسلسل "كونتاك" الكوميدي وكذلك مسلسل "حركات بنات".

ولدت في دمشق ترعرعت بين عائلة فنية تحب الموسيقى والتمثيل ، جمعتها الصدفة بعد ذلك بالفنان أيمن رضا وكان حينها يشارك الفنان أيمن زيدان في أعماله الكوميدية ، شبهها البعض بالفنانة نورمان أسعد وأوضحت لم تدخل الفن كبديلة لها أو لأنها تشبهها أو تقلدها