موعد بدء العام الدراسي ٢٠٢٠ في مصر - تمديد 10 أيام

أعلن وزير التربية والتعليم المصري إن بدء العام الدراسي الجديد 2019- 2020، لطلبة الصفوف الأولى ورياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، سيكون في 11 سبتمبر المقبل، أما طلاب باقي الصفوف فتبدأ الدراسة في 21 سبتمبر 2019.

جاءت هذه المعلومات خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.

وأوضح الوزير أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن 100 يوم، ويفضل الأهالي بقاء أبنائهم في المنازل، بدلا من المدارس في حين أن دولا أخرى تصل فيها مدة الدراسة إلى 11 شهر، مثل اليابان: "إحنا كدا زودنا بس 10 أيام في بداية العام وهنزود عدد آخر في نهاية العام، يا ريت الأهالي مايسحبوش ولادهم من المدارس".

وأشار الوزير إلى أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٠.

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تجدر الاشارة إلى أن وكالة "سوا" الاخبارية، كانت منذ اللحظة الأولى في متابعة حصرية لكواليس هذا الخبر، كونه يهم شريحة واسعة من الجمهور المصري في كافة المحافظات.