تراند اليوم : فضيحة جنسية سفير مافيا اللبوة غبي و طرده ملك الإردن

فضيحة جنسية سفير مافيا الأسد غبي و شاذ و استحق الطرد

فضيحة جنسية على مقاس مافيا الأسد

ملخص المقال

ذكر احد نواب البرلمان الإردني، بحسب ما جاء في موقع الساعة الخامسة والعشرون في قسم فضيحة وأشرار ، ونقلا عن صحيفة سرايا الأردنية، أن سفير سوريا ، حاول تجنيد فتاة أردنية للعمل لصالح مافيا الأسد الورقي أو اللبوة المتسامحة!!، لكنها الفتاة الأردنية رفضت، فقام بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها ن ولكن الفاشل فاشل بكل شئ ، ففشل بالتجنيد وفشل بالاغتصاب ، واصلا لم هذا السفير كان شاذا، ولا نعلم الآن بماذا كان يريد الاغتصاب!!!،

فيما بعد تولت السلطات الأردنية مهمة طرده وفضحيه الى نطاق ضيق ، ومضت عدة أعوام حتى تم الكشف عن سبب طرد هذا المجرم المتصابي الفاشل!!. ليتم فيما بعد طرده من البلاد، وهكذا تم انهاء المسيرة الدبلوماسية الفاشلة ، لهذا العجوز المحلول، والمخبر الممحون بهجت سليمان ، حيث بدأ الحصول على شهادة الاكفاءة السورية بالغش وكذلك بالثانوية، وفيما بعد حصل على الدكتورة بالبلطجة والمصمصمة اصابع الارجل لبيت اللبوة الحاكمة في سوريا. بدأ بالغش وانتهى بفضيحة جنسية وفشل جنسي وأخلاقي واستخباراتي كبير، علما أن بهجت سليمان ، شخص تافه شبه امين مع انه حصل على شهادة دكتوراة بالبلطجة،

فضيحة جنسية ليست الأولى لنظام مافيا بشار اللبوة، حيث كان لرأس السلطة وعائلته المعتوهة العديد من الفضائح المادية والاخلاقية ، و الجنسية، امور تشيب لها الرؤوس، حيث كانت تستخدام الجنس في السيطرة على اقرب المقربين لها و على الأتباع، ومساعدته في السيطرة على الحكم، ولعل الفضائح والتفاصيل في تلك القضية كثيرة ومتشعبة،

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