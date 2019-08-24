اكتشف نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 عبر بوابة مركز المعلومات الإلكترونية...

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني أصبح يشكل طفرة بحثية عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، خلال الفترة الأخيرة، حيث ينظر الجميع إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل بشغف شديد، وفي هذا الصدد كشف مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترول أوشك على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة للطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الحالى 2018،2019، موضحًا أن الأيام المقبلة سوف تشهد المراجعة النهائية للدرجات وكراسات الإجابة وتجميع النتيجة، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم من خلال هذا التقرير نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019. أصبحت نتيجة الدور الثاني موضع بحث الكثيرين في الآونة الأخيرة، حيث بدأ الكنترول مؤخرًا في تصحيح أوراق الامتحانات وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات ببداية الشهر الجاري، وسوف يتم الكشف عنها خلال الساعات القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

يريد عدد كبير من الطلاب معرفة نتيجتهم بالاسم، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة أنهم يعملون على قدم وساق لإنهاءأعمال التصحيح ورصد الدرجات قبل نهاية الشهر الجاري مع تطبيق العقوبات القانونية على الطلاب الذين تم ضبطهم بوسائل غش ونشروا أسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء فترة عقد الامتحانات.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يبحث عنها كافة الطلاب بهذه الشعبة وأسرهم بشغف شديد بهذه الفترة عبر بوابة مركز المعلومات، وسوف نتابع معكم من خلال موقعنا كافة الأخبار التي تخص النتيجة أول بأول.

وقد أدى امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة، كما عقدت الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقي وهم ينتظرون حاليًا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019.

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