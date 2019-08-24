حقيقة وفاة الفنان المصري طلعت زكريا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنان المصري طلعت زكريا، قبل أن يسارع بنفي صحة الأخبار المتداولة والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، والتي تخص خبر وفاته.

وقال الفنان من خلال مداخلة هاتفية له في برنامج حضرة المواطن، برنامج التوك شو الذي يعرض عبر قناة الحديث قائلا: «أنا زي الفل، وصحتي أحسن، وفي الشغل بمشي على سطر وبسيب سطر».

وأضاف بأن «مصدر شائعة وفاتي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان في لبنان»، نافيًا وجود أي خلافات بينه وبين أي شخص هناك كان السبب في أنتشار تلك الإشاعة ما بين الناس وطمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

ولد طلعت زكريا في الإسكندرية في سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة.

تدهورت شعبيته بشدة بعد أحداث ثورة 25 يناير حيث كان من المعارضين لشباب الثورة واتهمهم بأنهم مجموعة تمارس الجنس وتتعاطى المخدرات بميدان التحرير. متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة.