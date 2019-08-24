فيديو: ذبح امنه بولوت أمام طفلتها يثير غضبا في تركيا

لقيت الفنانة التركية آمنة بولوت مصرعها على يد طليقها، بعدما نحرها من الوريد إلى الوريد أمام طفلتهما، حيث قالت قبل وفاتها بلحظات: (لا أريد أن أموت)، فيما صرخت الطفلة: (أمي لا تذهبي، رجاءً لا تموتي).

وأثارت الجريمة غضب الأتراك الذين دعوا الدولة لإنزال أكبر عقوبة بحق المجرم الذي فرّ هاربًا بعد جريمته النكراء، ليُعتقل منذ ساعات.

وتحولت القصة لقضية رأي عام في تركيا، ووصل صداها إلى جميع دول العالم نظرًا لبشاعة ما تعرضت له السيدة التركية وكشف قصتها عن ما تعانيه النساء، بالإضافة للصدمة التي عاشتها ابنتها.

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ويكشف فيديو صوره أحد الأشخاص الذين تواجدوا في المقهى لحظة الحادثة، آمنة بولوت وهي تقف على قدميها وتمسك رقبتها فيما تبدو ابنتها أمامها منهارة وتصرخ : " لا تتركيني أمي"، لترد عليها الأم: "لا أريد أن أموت".

وفارقت السيدة آمنة بولوت الحياة فور وصولها للمستشفى، فيما صرح طليقها بعد إلقاء القبض عليه أن سبب ما قام به أنها استفزته وأهانته أمام ابنته ولم يتحمل وفقد أعصابه وقام بقتلها.

وكشفت بعض المصادر أن ابنة بولوت التي ظهرت معها في الفيديو تُعاني حاليًا من صدمة نفسية ودخلت المستشفى، فيما تحول اسم آمنة بولوت إلى ترند وتصدرت قصتها المشهد العام، وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنزال عقوبة الإعدام علي القاتل أمام ابنته نتيجة فعلته الشنعاء.

ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء الماضي عندما جلست آمنة وابنتها مع طليقها في احد المقاهي بتركيا من أجل الحديث ببعض الأمور العالقة، ليغضب الطليق ويقوم بسحب سكين ويضربها بعنقها.