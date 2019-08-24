هيفاء وهبي تحيي حفلها في الساحل الشمالي بالهوت شورت

فاجأت الفنانة المصرية هيفاء وهبي جمهورها بنشرها صورًا لها بـالهوت شورت من حفلها المقام في الساحل الشمالي، حيث أمتعت هيفاء جمهورها بباقة من أفضل أغنياتها، القديمة والجديدة، والتي يتفاعل معها محبيها في الحفلات.

من جهته، قال الكاتب والمؤلف محمد أبو السعد، إن ثمة تعاون مع النجمة هيفاء وهبي والنجم أحمد الفيشاوي في فيلم جديد، بعنوان “عقد الخواجة”، من المقرر البدء في تصوير أولى مشاهده بعد عيد الأضحى المقبل.

وأوضح أبو السعد، أنه سيتم تصوير جزء كبير من العمل بإحدى الدول الأوروبية، ولم يتم الاستقرار على أي دولة، وجاري خلال الفترة الحالية عقد العديد من جلسات العمل للاستقرار عليها، هذا إلى جانب الاستقرار كذلك على ترشيح باقي أبطال العمل المقرر مشاركتهم في الفيلم.

وقد تجاوزت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أزمتها الصحية خلال الفترة الماضية، وأحيت حفلا ضخما بالساحل الشمالى بالقاهرة، وهو الحفل الأول بعد تعرضها لأزمة صحية الفترة الماضية.

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وأطلت هيفاء على جمهورها بـ”سالوبيت قصيرا أخضر اللون”، ورقصت على المسرح، وتفاعل معها الجمهور، وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها، منها: “بوس الواوا”، “أنا هيفا”.

يُذكر أن هيفاء وهبي ظهرت كضيف شرف في المسلسل الكوميدي “الواد سيد الشحات”، الذي عُرض ضمن دراما رمضان المنقضي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

وهيفاء وهبي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضات.

أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.