إليسا تغازل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل

غازلت الفنانة اللبنانية إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة ، وجهت من خلالة رسالة إشادة وغزل للرئيس اللبناني السابق بشير الجميل.

وأشارت اليسا فى تغريدتها: "رئيس جمهورية أحلامنا والرئيس اللي خلانا نقدّر قدي لبنان قوي #بشير_الجميل".، وتفاعل متابعو إليسا على صفحتها ما بين مؤيد ومعارض بشأن ما قالته حول الرئيس اللبناني السابق بشير الجميل.

وعلق بعض المتابعون قائلا : "الله يرحم بشير الجميل اكتر من خافوا على لبنان واستشهدوا من أجله ، الله يرحمه ويحمى لبنان يارب ، طار وطارتً احلامكن ، المرحوم كان عميلا صهيونيا بامتياز ".

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وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أحضر لألبومي الجديد مع الكثير من الحب والشغف، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

وإليسا مغنية لبنانية من ام سورية اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب.

وكان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك (2002) إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، الذي جعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية. وفي سنة 2004، أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط.