التعليم تعلن عن مصير طلاب الصف الثاني الثانوي وهل الثانوية العامه تراكمية أم لا وموعد بدء الدراسة

التعليم أعلنت اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة التربية والتعليم، الجدل القائم والمنتشر بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول مصير طلاب الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي الجديد، وهل الصف الثاني الثانوي سيكون ضمن النظام التراكمي للثانوية العامة هذا العام أم أنها مرحلة نقل عادية.

التعليم الصف الثاني الثانوي من الثانوية العامة نقل عادي

فقد اعلن وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة أن الثانوية العامة تقتصر على الصف الثالث الثانوي وان نتيجة التنسيق ودخول الكليات سوف يعتمد على نتيجة الصف الثالث الثانوي، وان الصف الثاني الثانوي من مراحل الثانوية العامة هو مرحلة نقل عادية.

إلغاء النظام التراكمي للثانوية العامة

وبذلك يكون قد الغي النظام التراكمي للثانوية العامة من على الطلاب الصف الثاني الثانوي هذا العام، ومن الممكن تطبيقه في العام الدراسي القادم أي على طلاب الصف الأول الثانوي عند دخولهم الصف الثاني الثانوي العام القادم بأذن الله.

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بدء العام الدراسي لرياض الأطفال والابتدائية

وقال وزير التربية والتعليم أن بداية العام الدراسي لمرحلة رياض الأطفال سيكون يوم 11 سبتمبر القادم، وانه تم الانتهاء من طباعة الكتب والمناهج تغيرت.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بالاستمرار في نظام التقييم الجديد المتبع في الثانوية العامة، واستمرار الوزارة في الخطة الموضوعة لتطوير العملية التعليمية وهى الخطة التي تعتمد على تطوير المناهج واستخدام التابلت وبنك المعرفة في الدراسة ونظام التقييم الإلكتروني.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم انتهت العام الدراسي الماضي من أنشاء البنية التحتية التعليمية وتطوير المدارس، لكي تواكب التطور التكنولوجي في العملية التعليمية حيث شهدت المدارس في جميع المحافظات أدخال وتطوير شبكات الأنترنت والسبورة الإلكترونية وغيرها من الأدوات التعليمية التي تساعد على إنجاح التطور التعلميي في مصر

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