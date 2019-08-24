شاهد: أغنية جديدة للفنان حسين الجسمي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أغنية الفنان الاماراتي حسين الجسمي، حيث استطاع في الآونة الأخيرة أن يقوم بطرح أغنية جديدة تنال رضى الجمهور.

وكانت هذه الأغنية تحت عنوان دنيا، حيث أنه قام بنشرها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب،وقام الفنان الاماراتي بنشر الاغنية على جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية وقام بنشرها على كل الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

وساعد الفنان حسين الجسمي في هذه الأغنية كلاً من الأمير الشاعر بن عبد الرحمن بن مساعد، وكانت هذه الأغنية من ألحان الفنان حسين الجسمي وكان توزيع موسيقى هذه الأغنية للمايسترو وليد فايد وكان مكساج هذه الأغنية المهندس عمرو هاشم، وتم طرح وتنفيذ هذه الأغنية ما بين دبي والقاهرة وحققت نجاح مبهر.

حسين الجسمي مغني إماراتي، تشارك مع إخوته في تأسيس فرقة موسيقية (فرقة الخليج) حيث كانو يحيون مناسبات الأفراح بالمنطقة الشرقية لدولة الإمارات وقد كانت ضمن الفرق المحلية المشهورة.

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بدأ الجسمي مشواره الفني في عمر السابعة عشرة في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الهواة، ثم تعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.