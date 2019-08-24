تراند اليوم : ابيض من المثليين تحرش باسود فابلغ عنه لضابط شرطة مثلى

ابيض من المثليين تحرش باسود فابلغ عنه لضابط شرطة مثلى

جاك شاب امريكى من المثليين يعجبة جداويرتاح الى السود ، تحرش جاد بشاب امريكى اسود.

الشاب كان لايعرف الموضوع فى البداية ، لكنه لاحظ مدى حرص جالك المثلى على ان يتحرش به

فى البداية كان الشاب الاسود يعتبر ان مايفعله معه جاك ماهو الا مزاح مثل كل الاصدقاء الذين يمزحون مع بعضهم البعض.

لكن مع كثرة الحاح الشاب المثلى ” جاك” راح يحس الشاب الاسود بالضيق ويحس ان جاك يريد منه شىء لم يفهمة.

لكن مع تطور الاحداث عندما راح جاك يلامس اجزاء حساسة فى جسم الاسود ويظهر له رغبته الشديدة فى ان يمارس معه الجنس.

فى هذا الوقت سرعان ما قام الاسود بالذهاب للابلاغ الى الشرطة

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دخل الاسود على الضابط الابيض مكتبه ولم يعلم ان الضابط هو ايضا من فصيلة جاك ومثلى مثله .

وقبل ان يحكى قصته للضابط او يقدم له البلاغ وجد الضابط يسلم عليه ويحضنه واغلق باب المكتب وراح يتحرش جنسيا بالشاب الاسود.

ويطلب منه ان يمارس معة الجنس.

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