مصر: رابط نتيجة الدور الثاني للابتدائية والاعدادية 2018/2019 برقم الجلوس

أعلن وكيل الأزهر صالح عباس اليوم السبت اعتماده النتيجة النهائية للدور الثاني للشهادتين الابتدائية والاعدادية للعام الدراسي 2018/2019 للمتقدمين الذين بلغت أعدادهم 149302 طالب للشهادة الابتدائية.
وبحسب عباس فقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 97.13%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149302 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122430 طالبًا وطالب وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم.
رابط نتيجة الدور الثاني للابتدائية والاعدادية 2018/2019
بدوره بيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل أن نسب النجاح هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضي لشهادة الابتدائية 95.97% في حين بلغت هذا العام 97.13%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية العام الماضي 85.29% وبلغت هذاالعام 92.54%.
وأكد خليل أن ارتفاع نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والاعدادية يعود إلى الجهود التي يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب، بحسب "مصراوي".