مصر: رابط نتيجة الدور الثاني للابتدائية والاعدادية 2018/2019 برقم الجلوس

أعلن وكيل الأزهر صالح عباس اليوم السبت اعتماده النتيجة النهائية للدور الثاني للشهادتين الابتدائية والاعدادية للعام الدراسي 2018/2019 للمتقدمين الذين بلغت أعدادهم 149302 طالب للشهادة الابتدائية.

وبحسب عباس فقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 97.13%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149302 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122430 طالبًا وطالب وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم.

رابط نتيجة الدور الثاني للابتدائية والاعدادية 2018/2019

Advertisements

اضغط هنا

بدوره بيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل أن نسب النجاح هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضي لشهادة الابتدائية 95.97% في حين بلغت هذا العام 97.13%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية العام الماضي 85.29% وبلغت هذاالعام 92.54%.

وأكد خليل أن ارتفاع نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والاعدادية يعود إلى الجهود التي يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب، بحسب "مصراوي".